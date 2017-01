Niemcy chwalą PiS i Jarosława Kaczyńskiego

reklama

Fot. Piotr Drabik, lic. CC-BY-SA-2.0 via Flickr reklama

Zamiast krytykować Warszawę, lepiej byłoby postawić na niemiecko-polski dialog, także z polską prawicą – pisze „Die Welt”. Jak zauważa dziennikarz, w ostatnim czasie mnożą się apele z Polski do zagranicznych, w tym niemieckich mediów, by traktować Polskę „fair i bez uprzedzeń”.

Gerhard Gnauck, korespondent niemieckiej prasy w Polsce, cytuje w tym kontekście list otwarty opublikowany na jednym z prawicowych portali, którego autor skarży się, że mało kto za granicą rozumie, co tak naprawdę dzieje się w Polsce. „Można by uzupełnić, że także coraz mniej Polaków rozumie konflikt we własnym kraju” – komentuje Gnauck podkreślając, że rząd Prawa i Sprawiedliwości ma stabilną większość w parlamencie i całkowite prawo do rządzenia.

Zastrzega jednak, że „każdy rząd ma prawo do rządzenia, ale kiedy przestaje stosować się do obowiązujących w państwie reguł lub nagina te reguły, nie powinien się skarżyć, że demonstranci nie stosują się do przepisów ruchu drogowego”.

Gnauck cytuje autora listu, który chwali rząd Prawa i Sprawiedliwości za efektywną politykę prorodzinną, zwalczanie korupcji, uszczelnienie systemu podatkowego, ograniczanie drenażu polskiej gospodarki przez zagraniczny kapitał, jak i wyrównywanie szans na awans społeczny poprzez inną politykę socjalną.

„Czy nie powinniśmy uczciwie porozmawiać?” – zastanawia się autor eseju w „Die Welt” dodając, że w przytoczonych argumentach jest coś na rzeczy. W jego opinii zasiłki na dzieci i program tanich mieszkań powinien właściwie ucieszyć wielu z tych, którym na sercu leży sprawiedliwość społeczna.

„Także odkupywanie zagranicznych banków jest formą protekcjonizmu praktykowaną w wielu krajach”, a „restrykcyjna polityka migracyjna Polski, jak i Węgier i Czech cieszy się nie tylko szerokim poparciem w tych krajach, ale i rosnącą akceptacją w Niemczech” – przyznaje Gerhard Gnauck. „Czas przemawia na korzyść tego rodzaju polityki. Określanie odmowy przyjęcia uchodźców mianem »ksenofobii« czy nawet absurdalnym pojęciem »rasizmu« jest wygodne, ale bezużyteczne – przekonuje autor eseju.

emde/tvp.info

13.01.2017, 8:50