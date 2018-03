Niemcy chwalą Andrzeja Dudę, Czaputowicz też zadowolony

- W polityce zagranicznej Polski i Niemiec celem jest silna Unia Europejska, która nie jest podzielona na różne prędkości i obszary - stwierdził minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz po rozmowie z szefem MSZ Niemiec Heiko Maasem. Poinformował, że rozmowa dotyczyła m.in. ożywienia Trójkąta Weimarskiego.

- Doceniamy uznanie znaczenia stosunków z Polską w programie rządowym i w umowie koalicyjnej. Cieszymy się z tego, że Polska zajmuje ważne miejsce, o czym zostałem zapewniony, w polityce Niemiec - dodał.

Czaputowicz mówił także o reformie sądownictwa i związanej z nią procedurą Komisji Europejskiej przeciwko Polsce.

„Procedura trwa od grudnia, ale Polska dopiero teraz przedstawiła swoje stanowisko. Dowodzimy w nim, że te rozwiązania w większości wypadków są zgodne z prawem, zasadami, wartościami Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o zastosowanie się, o tym mówiłem z panem ministrem, do konkretnych propozycji Komisji Europejskiej – nie jest to kwestia łatwa, bowiem groziłoby to zawaleniem się całego systemu sądowniczego w Polsce. Musimy obserwować, w jaki sposób te reformy, które teraz w tych tygodniach wchodzą w życie, są implementowane. Nie możemy wrócić do sytuacji sprzed 2,5 roku, na przykład uznać nielegalności części sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wskazywałem, że takie oczekiwania są nierealne” – mówił po spotkaniu z szefem niemieckiego MSZ minister Jacek Czaputowicz.

Z Maasem spotkał się także prezydent Andrzej Duda. "Minister spraw zagranicznych Niemiec wyraził uznanie za moją interwencję w proces legislacyjny ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Przekazałem mu, że jestem ostatnią osobą, która chciałaby ograniczenia niezawisłości sędziowskiej, a przede wszystkim zależy mi na reformie wymiaru sprawiedliwości, której efektem będzie stopniowe przywrócenie wiarygodności trzeciej władzy w polskim społeczeństwie. Zaznaczyłem, że jestem stanowczym zwolennikiem zmiany generacyjnej w Sądzie Najwyższym, by nie orzekali sędziowie mający przeszłość w PZPR" - powiedział prezydent.



mod/pap, 300polityka