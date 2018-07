Niemcy chcieli nas otruć! 70 ton toksycznych odpadów trafiło do Polski

Ponad 70 ton w trzech transportach, całość to niebezpieczne odpady z Niemiec i Włoch. Służba Celno-Skarbowa zatrzymała ciężarówki na terenie Polski.

Jak informuje Grażyna Kmiecik z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, ciężarówki przyjechały do Polski z Niemiec i Włoch. Odbiorcami toksycznych odpadów miały być dwie śląskie firmy.

Mimo, że ładunek na pierwszy rzut oka nie różnił się od typowych śmieci, to jednak funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wyczuli podejrzany zpach i skierowali wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o jego zbadanie. W odpowiedzi otrzymali informację, iż doszło do nielegalnego transgranicznego przewozu odpadów.

Od kilku tygodni Służba Celno-Skarbowa prowadzi w Polsce wzmożone kontrole. Tylko w województwie śląskim przeprowadzono ich nimal 80. Jak się okazuje, przynosi to skutek w postaci zatrzymań i zwrotów.

"Skuteczne kontrole chronią przed napływem towarów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz środowisku" - przypomniała Grażyna Kmiecik.

Za nielegalny przewóz odpadów grozi odpowiedzialność karna, w tym kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

