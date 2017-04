Nieludzkie! Rodzice uzbierali na leczenie synka w USA, a sąd zezwolił... na odłączenie go od apraratury

Bulwersujące orzeczenie brytyjskiego sądu. Według niego lekarze mogą odłączyć od aparatury ośmiomiesięcznego Charliego Garda mimo że jego rodzice uzbierali ponad milion funtów na eksperymentalną operację za grancą.

Lekarze szpitala Great Ormond Street ocenili, że już czas, aby przestać podtrzymywać chorego na rzadką chorobę genetyczną niemowlaka i objąć go opieką paliatywną. Maleństwo cierpli też na uszkodzenie mózgu.

Rodzice nie poddają się jednak i walczą o zdrowie swojego synka – udało im się uzbierać 1,2 miliona funtów dzięki zbiórce w internecie. Można dzięki temu poddać dziecko eksperymentalnemu leczeniu w USA. Pomogło im aż 80 tys. osób.

Niestety, przeciwko nim staje nieludzka machina sądowa, która rzekomo kierując się dobrem dziecka, zawyrokowała, że powinno zostać odłączone od aparatury, bo podróż do USA… wydłuży agonię. Po przesłuchaniach, które odbyły się w piątek, we wtorek sąd ogłosił wyrok, wedle którego lekarze mogą odłączyć maleństwo od aparatury.

