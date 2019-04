,,Nieletnia laska marszałkowska'' ordynarnym kłamstwem? Kuchciński o doniesieniach ,,NIE''

- To kłamstwo od początku do końca. Nie ma w tym ziarna prawdy. To okropne pomówienia, w najgorszym – chciałoby się użyć słów nieparlamentarnych – wydaniu – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński w wywiadzie dla tygodnika "Sieci", odnosząc się do doniesień „NIE”