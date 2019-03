Nielegalni aktywiści LGBT w szkołach - będzie reakcja!!!

Instytut Ordo Iuris wziął pod lupę szkoły, w których umożliwiono działalność organizacjom ruchu LGBT. Do wojewódzkich kuratorów oświaty trafiły pierwsze skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektorów szkół w czterech województwach: mazowieckim, śląskim, łódzkim oraz kujawsko-pomorskim. W sześciu szkołach stwierdzono pomijanie rad rodziców przy podejmowaniu decyzji o udostępnieniu szkół organizacjom związanym z ruchem LGBT. Kuratorzy ocenią teraz, czy doszło do naruszenia Prawa oświatowego.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, dyrektor może wyrazić zgodę na podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, której celem statutowym jest działalność wychowawcza lub dydaktyczna, wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców. W sześciu szkołach mogło dojść do naruszenia tej procedury.

Dyrektor jednej ze szkół w województwie mazowieckim stwierdził, że „z uwagi na fakt, iż w szkole nie działa rada szkoły, szkoła nie dysponuje pisemnymi opiniami rady rodziców dotyczącymi podjęcia działalności przez organizacje”. Co istotne, rada rodziców jest innym organem niż rada szkoły. O ile rady szkół nie muszą działać w szkołach, o tyle rady rodziców funkcjonują obowiązkowo, a wyjątki od tej zasady może ustanowić jedynie ministerstwo w drodze osobnego rozporządzenia. Zeszłoroczny raport Najwyższej Izby Kontroli potwierdził ustalenia Instytutu Ordo Iuris w tym zakresie - wiele szkół wciąż nie dostosowało swoich procedur do wymagań ustawodawcy, którego intencją było w tym przypadku, by rodzice byli informowani o treściach przekazywanych w szkole nie tylko każdy z osobna, ale także jako grupa reprezentowana właśnie przez radę rodziców, dysponującą łącznie szerszą możliwością zapoznania się z opiniowanymi treściami.

W innej szkole w województwie mazowieckim dyrektorzy szkół dopuścili do działalności Fundację Edukacji Społecznej, która m.in. publicznie wyrażała poparcie dla postulatu wprowadzenia „obowiązkowej, rzetelnej i neutralnej światopoglądowo edukacji seksualnej dla gimnazjalistów i licealistów na terenie miasta i gminy Kraków” oraz była partnerem kampanii społecznej pt. „ABC seksu w obrazkach”, a także Fundację „Polska jest kobietą” powiązaną personalnie i organizacyjnie ze skrajnymi ugrupowaniami politycznymi (na czele z partią Inicjatywa Feministyczna), a w ostatnich latach publicznie deklarującą wsparcie dla inicjatyw na rzecz aborcji.

Innym przykładem jest funkcjonująca w szkole w województwie łódzkim Fundacja Nowoczesnej Edukacji „SPUNK”, zajmująca się edukacją seksualną dzieci w każdym wieku, propagowaniem antykoncepcji i ideologii ruchu LGBT (w tym tzw. Marszów Równości). Już w 2013 r. przed szkodliwą działalnością Fundacji ostrzegało Forum Rodziców i Wychowawców „Nie szkodzić”, wskazując m.in., że Fundacja zachęca dzieci do wczesnej inicjacji seksualnej, co pozostaje w sprzeczności z rozporządzeniami MEN dotyczącymi podstawy programowej.

Kolejny przykład to organizowany w województwie kujawsko-pomorskim projekt „Przystanek Różnorodność”. W ramach jego poprzedniej edycji zajęcia prowadziła wolontariuszka Grupy Edukatorów Seksualnych „Ponton”. Z kolei w jednej ze szkół w Katowicach, dyrektor zwrócił się do rady rodziców o wydanie pozytywnej opinii na temat wniosku o realizację projektu „Kuźnia różnorodności” (Instytut Ordo Iuris informował w październiku, że otrzymał on dofinansowanie od miasta w wysokości 8.800,00 zł). Miał on być realizowany przez Regionalne Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenie Tęczówka. Rada rodziców zgodziła się na współpracę jedynie z pierwszą z tych organizacji. Nie wyraziła natomiast formalnej zgody na funkcjonowanie na terenie szkoły Stowarzyszenia Tęczówka, przynależącego do ruchu LGBT. Prezes tej organizacji na swojej stronie internetowej przedstawia się jako „aktywista LGBTQIA+” oraz „współorganizator Marszy Równości, Śląskich Manif oraz Strajków Kobiet w Katowicach”.

„Decyzje o tak istotnym wpływie na dobro dziecka, jak włączanie w proces jego wychowania w szkole organizacji zewnętrznych, nie mogą być podejmowane przez dyrektorów szkół bez zgody rad rodziców. W świetle art. 48 Konstytucji tylko rodzice są uprawnieni do decydowania, komu powierzają wychowanie swoich dzieci, aby odbywało się ono w zgodzie z ich przekonaniami. Skargi złożone przez Instytut do kuratoriów oświaty to kolejny, z pewnością nie ostatni, krok w celu poszerzenia zakresu ochrony tego konstytucyjnego prawa rodziców” – skomentował Nikodem Bernaciak, ekspert Centrum Analiz Ordo Iuris.