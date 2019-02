Niegospodarność w LOTOS Petrobaltic, ABW zatrzymała 3 osoby. Chodzi o 47 mln złotych

Zatrzymane przez ABW osoby to Zbigniew P. – były prezes zarządu spółki Lotos Petrobaltic S.A.:, Dariusz W. - były wiceprezes zarządu i dyrektor ds. finansowych, oraz Robert N. - były kierownik projektu zagospodarowania złoża B8.

Funkcjonariusze Delegatury ABW w Gdańsku dokonali również przeszukań miejsc zamieszkania trójki zatrzymanych. Podejrzane osoby zostaną doprowadzone do prowadzącej śledztwo Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, gdzie przeprowadzane będą dalsze czynności procesowe.

Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani, doprowadzając do zawarcia z włoską firmą aneksu do umowy na przebudowę platformy wiertniczej, nie zweryfikowali kosztów tej inwestycji i podjęli nieuzasadnione gospodarczo decyzje dotyczące wyboru technologii do jej realizacji w zakresie posadowienia platformy. Decyzje te, dotyczące lat 2014–2015, skutkowały znaczącym zwiększeniem kosztów inwestycji.