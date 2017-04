Niedziela palmowa. Rozpoczynamy Wielki Tydzień

reklama

Fot. Waiting for word via Flickr, CC BY 2.0 reklama

9 kwietnia Kościół katolicki świętuje Niedzielę Palmową. Rozpoczyna się Wielki Tydzień - okres przygotowania duchowego do Wielkanocy - będący wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa.

Niedziela Palmowa została ustanowiona na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy. Tradycyjnie w kościele święci się tego dnia palmę - symbol "drzewa życia" i zwycięstwa. Obrzęd nawiązuje do biblijnego przekazu, zgodnie z którym, ludzie tłumnie witający Jezusa wybiegli naprzeciw z gałązkami palmowymi, wołając: "Hosanna!".

Zgodnie z tradycją, na placu Świętego Piotra w Rzymie papież Franciszek będzie przewodniczył uroczystej procesji z palmami (godz. 9.30). Odprawi także Mszę Świętą Męki Pańskiej.

W Kościele święci się palmy od IV wieku. W Polsce zwyczaj ten jest znany od średniowiecza. Gałązki palmowe, będące symbolem odradzającego się życia zostały zastąpione wierzbowymi, malinowymi, a także z cisu lub sosny. Po poświeceniu niektórzy wkładają je za krzyże i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały Boże błogosławieństwo.

W Polsce przed wojną najbardziej dekoracyjne palmy wykonywano na Wileńszczyźnie, obecnie znane i cenione są te z Łowicza. Z pięknych palm słynie Lipnica Murowana koło Tarnowa, w której od 1958 roku odbywa się znany w całej Polsce konkurs. Prezentowane tam rekordowe palmy mają nawet kilkadziesiąt metrów wysokości.

Tradycyjnie, w Wielką Sobotę palmy są palone, a popiół z nich jest używany w następnym roku, kiedy to w Środę Popielcową ksiądz posypuje popiołem głowy wiernych.

Od 1986 roku, zgodnie z inicjatywą papieża Jana Pawła II, w Niedzielę Palmową jest obchodzony Światowy Dzień Młodzieży, w tym roku po raz 32-gi. Jego hasłem są słowa zaczerpnięte z kantyku Magnificat: "Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny". Obchody mają charakter diecezjalny. Spotkania są organizowane w Niedzielę Palmową lub dzień ją poprzedzający. Wczoraj (8 kwietnia) młodzież świętowała między innymi w Warszawie, Siedlcach i Krakowie.

W tegorocznym orędziu skierowanym do młodych papież Franciszek zaapelował, by czynnie kształtowali świat, w którym mają żyć. "Podobnie jak młoda Maryja możecie sprawić, aby wasze życie stało się narzędziem dla ulepszenia świata. Jezus was wzywa, abyście pozostawili swój ślad w życiu, ślad, który naznaczyłby historię, waszą historię i historię wielu osób" - napisał Franciszek.

dam/IAR

9.04.2017, 8:55