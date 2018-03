Niedziela palmowa. Rozpoczynamy najważniejszy tydzień w roku

Niedziela Palmowa rozpoczyna najważniejszy tydzień w roku dla chrześcijan na całym świecie, dlatego mówimy Wielki Tydzień. W tych dniach Kościół poprzez liturgie, znaki, symbole oraz tradycje, chce przekazywać ludziom na całym świecie pokój i nadzieję wypływającą z istoty chrześcijaństwa: męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Księża biskupi zapraszają do uczestnictwa w liturgiach Wielkiego Tygodnia, szczególnie w Triduum Paschalnym, które rozpocznie się w czwartek – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Wskazał, że czas Wielkiego Tygodnia, który rozpoczyna Niedziela Palmowa, to dobra okazja do refleksji nad sensem życia i jego celem. „Przesłanie tych szczególnych dni wzywa nas do jedności i pojednania oraz okazywania sobie życzliwości w relacjach rodzinnych, zawodowych i społecznych. To również ostatnia szansa na spowiedź przed Wielkanocą. Ważne, aby nikt nie został bez pojednania się z Bogiem i ludźmi” – powiedział rzecznik Episkopatu.

Ks. Rytel-Andrianik podkreślił, że Niedziela Palmowa to także, zapoczątkowany przez Jana Pawła II, Światowy Dzień Młodzieży na szczeblu diecezjalnym, który w tym roku odbędzie się pod hasłem: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30). „Młodzi ludzie spotkają się w wyznaczonych świątyniach w swoich diecezjach z biskupami, będą dzielić się radością i świadectwem wiary, ale poruszane będę też tematy dotyczące wyzwań i problemów, które w dzisiejszym świecie stają przed młodzieżą” – powiedział.

Jak wskazał ks. Rytel-Andrianik, tradycja procesji z palmami sięga początków chrześcijaństwa i rozpoczyna uroczystości Wielkiego Tygodnia. Szczególną wymowę posiada coroczna procesja Niedzieli Palmowej w Jerozolimie. „W procesji jerozolimskiej biorą udział chrześcijanie mówiący po arabsku i hebrajsku, a także liczni pielgrzymi z całego świata przybywający do Jerozolimy na obchody Wielkiego Tygodnia. W procesji bierze więc udział w pewnym sensie cały Kościół, niemalże wszystkie ludy i narody. Jest ona niejako pomostem łączącym chrześcijan różnych obrządków, języków i tradycji, dlatego Niedziela Palmowa jest radosnym świętem przyjaźni” – podkreślił rzecznik Episkopatu.

dam/episkopat.pl