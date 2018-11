Niecodzienny apel 'Wyborczej' do... żony Trzaskowskiego

Jak przekonywała żona przyszłego prezydenta stolicy, "Kościół nie zdał egzaminu", ponieważ duchowni nie podjęli interwencji czy to w sytuacji, gdy sądy i prawa kobiet były "atakowane", czy to podczas protestu matek osób niepełnosprawnych.

Do argumentów Trzaskowskiej odniósł się publicysta "Gazety Wyborczej", Jan Turnau. "Co ma piernik do wiatraka?"- zapytał. Dziennikarz przekonywał, że należy rozróżnić wiarę od Kościoła i polityki (w przypadku tego pierwszego to również dość fałszywe rozumowanie, ale najważniejsze, że Turnau w ogóle się stara...)