Niech żyje sojusz tęczowo-żydowski! Żydzi z gejami będą naprawiać Polskę

"Sprzeciw wobec dyskryminowania ludzi z powodu ich seksualności odbiegającej od większościowej normy, który to sprzeciw jest uzasadniony" - pisze Jędrzejewski.

"Jednak udział w tym drugim (upowszechnianie modelu życia i domaganie się specjalnych praw) jest oczywistym podważaniem a nawet zaprzeczaniem temu, co stanowiło zawsze specyficznie żydowski punkt widzenia na sprawę homoseksualizmu i innych odstępstw od większościowej normy. Mówiąc prosto: żydowska filozofia społeczna, żydowska tradycja i - przede wszystkim - żydowska religia zawsze opowiadały się po stronie rodziny jako związku wyłącznie kobiety i mężczyzny oraz uważały jedynie ten model za społecznie wartościowy. Przez cały okres trwania judaizmu i istnienia Żydów, homoseksualizm był uznawany za postawę społecznie niekorzystną, wprowadzającą chaos do modelu ustanowionego, upowszechnionego i chronionego przez Żydów i ich religię. Jest to fakt niepodważalny" - wskazuje dalej.