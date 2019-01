Niech Sadurski zapłaci! PiS składa pozew

Partia Prawo i Sprawiedliwość złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew cywilny, w którym żąda od prof. Wojciecha Sadurskiego - znanego prawnika i publicysty krytycznego wobec ostatnich reform sądownictwa - przeprosin na Twitterze oraz 20 tys. zł odszkodowania na cele charytatywne. Sadurski ma przeprosić za nazwanie PiS „zorganizowaną grupą przestępczą”.

Stało się to 10 listopada ubiegłego roku (o godz. 20.30), kiedy ten wykładowca prawa z uniwersytetów w Sydney i w Warszawie, odnosząc się do Marszu Niepodległości, stwierdził na Twitterze: „Jesli ktos mial jeszcze jakies watpliwosci, to po ustawce z ostatnich 2 dni powinno byc jasne: zaden przyzwoity czlowiek nie powinien isc w paradzie obroncow bialej rasy, ktorzy na chwile schowali swe falangi i swastyki, w zmowie ze zorganizowana grupa przestepcza PiS.”