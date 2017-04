Niech Piotr Tyma potępi 'rezunów', a rząd Ukrainy uczci ofiary UPA

reklama

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak odniósł się do żali Piotra Tymy - prezesa Związku Ukraińców w Polsce, iż rząd nie dofinansował 70. rocznicy przeprowadzenia akcji "Wisła". Błaszczak powiedział, że nie znalazł wypowiedzi Tymy, w której potępiłby on banderowców za ich zbrodnie na Polakach.

„Rząd polski popiera wejście Ukrainy do rodziny narodów europejskich, dążymy do jak najlepszych stosunków z Ukrainą, ale muszą one być oparte na prawdzie” – stwierdził Błaszczak. Jak oznajmił minister „Dziś na Ukrainie spotykamy się z kultem Bandery, a więc człowieka odpowiedzialnego za zbrodnie wobec Polaków – ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów w 1943 roku”.

Według Błaszczaka Tyma chcąc dofinansowania na rocznicę akcji „Wisła” sam nie potępia zbrodni UPA. „Poleciłem swoim współpracownikom przeprowadzenie kwerendy wypowiedzi Piotra Tymy pod kątem potępienia banderowców i nie znalazłem takiej jego wypowiedzi” – dodał Mariusz Błaszczak.

krp/kresy24.pl, Fronda.pl

22.04.2017, 13:20