,,Niech pan mnie nie denerwuje''. Internet bezlitosny dla Arłukowicza

To jest jakiś teatr absurdu. Wszyscy mówią Ci, że dostajesz baty, bo okazujesz pogardę wyborcom i że nie jeździsz w teren, nie rozmawiasz z nimi. Co robisz?



Jedziesz w teren, naśmiewasz się z nich, po czym udostępniasz nagranie. A Twoi kamraci jeszcze to podbijają, chwaląc Cię. https://t.co/IjFgVQCxjd