Horror! W USA sataniści otwierają przy szkole klub dla dzieci

Stany Zjednoczone, Tacoma w stanie Waszyngton. To tutaj, w szkole podstawowej Point Defiance ma rozpocząć swoją działalność klub dla dzieci, który sponsorować będzie Świątynia Satanistyczna. Rozpoczęły się protesty rodziców dzieci, także katolików – podaje pch24.pl.

Klub ma się nazywać „After School Satan Club”. Pierwsze spotkanie ma się odbyć niebawem – 14 grudnia. Zapewne nie jest przypadkiem fakt, że zaledwie 10 dni później katolicy obchodzić będą wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Klub zachęca do uczestnictwa w inauguracji rodziców, uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły.

Portal CBN cytuje wypowiedź Luciena Greavesa, rzecznika i współzałożyciela Świątyni Satanistycznej. Stwierdził on, że tego typu kluby stanowią odpowiedź na działające w całym kraju „Kluby Dobrej Nowiny”. – Zmusiły nas one do utworzenia „After School Satan Club”. Mamy nadzieję, że w przyszłości szkolne okręgi opracują nowe standardy dla świetlic szkolnych – bez prozelityzmu, bez wymuszonych programów opartych na nawracaniu – standardy kładące kres „Klubom Dobrej Nowiny”. Sprawią tym samym, że nasze kluby staną się zbędne – stwierdził Greaves w rozmowie z The Christian News.

Co więcej, rzecznik satanistów z Seattle, Tarkus Claypool, twierdzi, że dzieci w klubie uczone będą samodzielności, logiki, rozumowania a nie „czczenia bóstw”. Klub wyznawców diabła ma być wspierany przez tych z rodziców, których denerwuje istnieje chrześcijańskich świetlic szkolnych.

Przeciwko klubowi wypowiada się organizacja TFP Students Action i zachęca do podpisania petycji do dyrektor szkoły oraz kuratora:

„Rodzice są głęboko zaniepokojeni, ponieważ istnienie klubu będzie wystawiać młode, wrażliwe dzieci w wieku od 5 do 12, na największe z możliwych duchowych niebezpieczeństw – ciemny, destrukcyjny wpływ piekła”

W owym apelu przeczytać możemy:

„„Gorąco zachęcam do zablokowania wpływu „After School Satan Club” na będące pod Pani opieką maluchy. Ameryka jest jednym narodem pod Bogiem. Zachęcam by wykorzystała Pani wszelkie środki prawne w celu ochrony naszych dzieci przed Szatanem, ojcem kłamstwa” - podpisało się pod nim 12 tysięcy osób.

Niestety, na terenie USA działa już jeden taki klub – w Portland w stanie Oregon.

dam/pch24.pl,Fronda.pl

5.12.2016, 20:45