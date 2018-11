Niebywałe! Tusk przed komisją: Gdyby przyjąć waszą logikę, Morawieccy powinni zostać skazani i spaleni na stosie

Były premier Donald Tusk przesłuchiwany jest dziś przez komisję śledczą ds. Amber Gold. Jak można się było spodziewać – nie wytrzymał bez zaatakowania polityków Prawa i Sprawiedliwości. Na pytanie szefowej komisji Małgorzaty Wassermann o to, czy prawdę powiedział dziś, czy w swoim expose, kiedy to jako premier zapowiedział wyznaczanie, zadaniowanie oraz rozliczanie służb z ich efektywności, aby „[…] były one sprawnym narzędziem zapewnienia bezpieczeństwa państwa”, Tusk odpowiedział atakiem na premiera Mateusza Morawieckiego i jego ojca, Kornela Morawieckiego.