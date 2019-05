Niebywałe! Timmermans przyleci na... ,,Domówkę z Biedroniem''

Zachowanie wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa wobec Polski wielokrotnie było skandalicznie stronnicze. Nie oznacza to jednak najwidoczniej, że kandydat Partii Europejskich Socjalistów na szefa KE powiedział ostatnie słowo jeśli chodzi o jego pojęcie „apolityczności”. Timmermans przyleci bowiem do Warszawy, by poprzeć Wiosnę Roberta Biedronia.