Niebywałe!!! Róża Thun przed laty: Kontestowanie demokratycznie wybranych władz to stan totalnie nienormalny

Ileż to razy słyszeliśmy utyskiwania na rujnowanie demokracji w Polsce, czego dopuszczać miało się rzekomo Prawo i Sprawiedliwość? Przykładów na tego typu zachowanie, również na arenie międzynarodowej, nie sposób zliczyć ze strony opozycji totalnej od kiedy PO straciło władzę. Ba! Co chwila mamy do czynienia z kolejnym protestami, które mają dowieść, że oto PiS postanowił zniszczyć demokrację w Polsce. Róża Thun nie jest pod tym względem, mówiąc oględnie, wyjątkiem. To zaskakujące jednak, jak dalece inaczej wypowiadała się przed paru laty, co przypomniał jeden z internautów.