Niebywałe! Oto, jak przeprasza PO...

Platforma Obywatelska musiała przeprosić Dariusza Mateckiego i opublikować sprostowanie kłamliwych informacji na jego temat – zadecydował Sąd Okręgowy w Szczecinie. PO rzeczywiście przeprosiła kandydata z listy PiS do Rady Miasta w Szczecinie, ale sposób, w jaki to zrobiła, wiele mówi o tym środowisku…

Mateckiego zaatakowali szczecińscy działacze PO zarzucając mu na Facebooku prześladowanie w dzieciństwie obecnie znanej blogerki Macademian Girl. W sądzie Matecki przyznał, że rzeczywiście zaistniała sprzeczka między nim a Tamarą Gonzalez Perea (jej prawdziwe nazwisko), kiedy mieli… po 10 lat. Potem się przeprosili.

Sąd Okręgowy w Szczecinie nakazał zatem Platformie Obywatelskiej – Pomorze Zachodnie przeprosić Mateckiego i sprostować kłamstwa rozpowszechniane na jego temat i rzeczywiście to zrobiono. Problem w tym, że przeprosiny opublikowano o… 1 w nocy. Do rana zostały zatem przykryte innymi postami i w zasadzie niewidoczne. Poniżej publikujemy apel Mateckiego i przyłączamy się do pomocy: