Niebywałe! Nikt nie pluje na PiS tak, jak Wałęsa

Poziom nienawiści w wypowiedziach Lecha Wałęsy, które kieruje on do polityków PiS, lub o nich mówi, jest niesłychany. Były prezydent straszy, obraża, używa słów, których większość stara się w życiu publicznym nie stosować. Oto jedne z najgłośniejszych, agresywnych wypowiedzi byłego prezydenta.

– powiedział Wałęsa telewizji TVN 24 o politykach Prawa i Sprawiedliwości.

Posunął się nawet dalej – twierdzi, że w swoim czasie politycy PiS albo pożegnają się z władzą w sposób demokratyczny, albo… będą wyskakiwać przez okna:

W Gdańsku z kolei wałęsa wołał:

„to się skończy i wytniemy was, z korzeniami wyrwiemy od sołtysa do ministra. Mało tego, sprawdzimy was dokładnie: co zrobiliście, jak zrobiliście, jak rządziliście”