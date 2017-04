Niebywałe! Mazguła, obrońca stanu wojennego, nazywa Kaczyńskiego... komunistą

Pułkownik Adam Mazguła, oficer z czasów Jaruzelskiego postanowił uderzyć w Jarosława Kaczyńskiego, nazywając go... komunistą. Powodem najpewniej jest fakt, że prezes PiS konstytucję Polski określił jako postkomunistyczną.

Mazguła zasłynął już tym, że bronił byłych ubeków i stanu wojennego. Oficer Ludowego Wojska Polskiego rzeczywiście jest więc nie lada autorytetem. To właśnie on, nikt inny, tak napisał o Jarosławie Kaczyńskim:

Postkomunistyczny doktor prawa,

specjalista od naukowego komunizmu i filozofii marksistowskiej Jarosław Kaczyński, wyraża pogardę do siebie. Do swojej historii, życia, nauki i doświadczenia. On chyba myśli, że jego praca doktorska o samorządach komunistycznych i egzaminy wzorcowo zdane z podstaw komunizmu, dają mu prawo kpić z Konstytucji i prawa.

Nie zauważył pewnie, że kpi z siebie!

Do kabaretu komunisto i złodzieju demokracji, do kabaretu.