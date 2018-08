Niebywałe. Mazguła broni Kozłowskiej: PiS na usługach Rosji!!!

Obrona Ludmiły Kozłowskiej zaczyna przypominać groteskę. Tym razem szefowej Fundacji Otwarty Dialog, która została wydalona z Polski i UE na Ukrainę broni… płk Adam Mazguła.

W swoim wpisie na Facebooku posunął się też do wysunięcia skandalicznych zarzutów wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości. Napisał:

„Władze PiS-u na usługach Rosji. Żądamy natychmiastowego uchylenia alertu SIS w stosunku do Ludmiły Kozłowskiej!!”.

Udostępnił jednocześnie wydarzenie, które zaprasza na pikietę w sprawie obrony szefowej FOD. Uważa, że decyzja polskich władz jest krzywdząca i „bezpodstawna”.

Tymczasem w wywiadzie, jakiego portalowi Fronda.pl udzieliła Balli Marzec, stwierdza ona:

„Fundacja Otwarty Dialog to najprawdziwsza mafia, która przeniknęła do polskiej polityki. A przede wszystkim ekspozytura rosyjskich służb. To zjawisko groźniejsze niż Polakom się wydaje”.

dam/facbeook,Fronda.pl