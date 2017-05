Niebywałe. 'Le Monde' atakuje Kościół katolicki za niemieszanie się do polityki

reklama

Wspierający Emmanuela Macrona lewicowy „Le Monde” chce, by Kościół mieszał się do polityki. Zaatakował Kościół katolicki oraz papieża Franciszka za to, że… ie popierają Macrona przeciwko Le Pen.

Jako chlubny przykład gazeta wskazuje organizacje żydowskie, protestanckie oraz muzułmańskie, które apelują do wiernych aby ci w drugiej turze oddali głos na Emmanuela Macrona. Tymczasem episkopat Francji nie zamierza tak postępować.

Abp Georges Pontier podkreślił, że katolicy mają głosować wedle kryteriów, które określa nauczanie Kościoła. Kierować się zatem powinni otwarciem na świat i innego człowieka, także poszanowaniem rodziny czy wolnością sumienia. Katolicy mają zatem głosować zgodnie ze swoim sumieniem.

„To wieloznaczne milczenie kościoła wobec Marine Le Pen wywołało poczucie dyskomfortu u wielu wiernych, włącznie z biskupami i organizacjami katolickimi. To poważny błąd moralny"

- twierdzi lewicowy „Le Monde”.

Podobnie skrytykowano też samego papieża.

dam/wpolityce.pl,Fronda.pl

4.05.2017, 12:40