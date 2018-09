Niebywałe! Kolejny spot PO i kolejny atak na PiS. A jak jest naprawdę?

Na twitterze Platformy Obywatelskiej pojawił się nowy sport wyborczy, który znów opiera się jedynie na atakowaniu Prawa i Sprawiedliwości. Wyrywając wypowiedzi polityków z kontekstu PO manipuluje nimi stwierdzając, że PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej.

Mimo, że politycy PiS wielokrotnie podkreślali, jak istotna dla Polski jest Unia Europejska i że nadal będziemy jej częścią, PO usiłuje przekonać Polaków, że jest zupełnie inaczej. We wspomnianym spocie pojawiają się więc wyrwane z kontekstu słowa prezydenta Andrzeja Dudy i fakt „polubienia” posta przez konto twitterowe Patryka Jakiego.

W tym kontekście warto zatem przypomnieć, jak jest naprawdę. Oto, co premier Mateusz Morawiecki mówił w trakcie konwencji PiS:

„Ten, kto straszy wyjściem polskie z UE, szkodzi Polsce, my mamy piękny program dla Europy, jesteśmy z Europą związani. Europejskość rozumiemy nie jako poklepywanie po plecach czy ślepe posłuszeństwo, ale jako podnoszenie standardu życia Polaków do takiego poziomu, jaki jest w Europie zachodniej i to robimy”.

Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał:

„Polacy chcą być w UE, bo dziś Europa to Unia Europejska; dla Polaków obecność w UE to najkrótsza droga do tego, by uzyskać równość, jeśli chodzi o poziom życia”.

A tak wygląda wspomniany spot: