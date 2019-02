Niebywałe! Kolejny protest pod TVP. ,,Nie jest mi wstyd!'

Dlaczego ma im być wstyd?

Co, szczujnia przestała kłamać, manipulować i skłócać społeczeństwo?

Nie.

No to komu ma być wstyd?

Może pisowski dom publiczno-medialny wyśle kolejnego prowokatora?

A może tego samego?

Wstyd to jest przechodzić obok TVPisowskiej szczujni ...

ps.

Może mi ktoś powiedzieć jak się płaci abonament RTV? Wezmę te pieniądze i oddam pierwszemu żulowi pod marketem. I to będą dobrze wydane pieniądze.



