Niebywałe! Były wiceprezydent Warszawy jednak stanie przed komisją ds. reprywatyzacji

„Będę zeznawał zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą” - powiedział dziś PAP Jarosław Jóźwiak, były wiceprezydent Warszawy, przyznając tym samym, że stawi się jutro przed komisją weryfikacyjną ds. reprywatyzacji w Warszawie.

Wiceprezydent po wybuchu afery reprywatyzacyjnej został zwolniony z warszawskiego ratusza.

Wcześniej Patryk Jaki mówił między innymi:

„Mam wątpliwości czy się stawi […] To wcale nie jest takie jasne, ponieważ mieliśmy bardzo duże problemy z doręczeniem mu wezwania. Najpierw w domu udowadniano, że rodzina nie wie, gdzie pracuje, potem jak trafiliśmy do miejskich jednostek, w których ma umowę, to odmawiano nam przyjęcia wezwania”.

dam/PAP,Fronda.pl