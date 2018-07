Niebywała manipulacja dziennikarza ws. tekstu o premierze!

Jak się okazało, autorem w ten sposób zapowiedzianego tekstu jest... sam Łukasz Pawłowski właśnie. Ewidentnie widzimy, że usiłował podeprzeć swój tekst renomą „Financial Times” i w ten sposób sprawić, że stanie się głosem ważniejszym.

Pytanie tylko, czy ów dziennikarz rzeczywiście liczył na to, że żaden z czytelników nie zauważy, kto jest jego autorem i za podpis wystarczy mu logo „Financial Times”? Jeśli tak – poważnie się przeliczył. Wystarczy spojrzeć na komentarze w sieci:

Świetny artykuł!! Nie wie pan może jaki to wspaniały zagraniczny dziennikarz to napisał? Ta wiedza o Polsce, o naszym Premierze! Rewelacja! Autor artykułu musi dostać za to jakąś nagrodę, a może nawet Pulitzera!!! Szkoda, że my w Polsce nie mamy takich świetnych dziennikarzy.

— Marcin S (@zielonyy85) 16 lipca 2018