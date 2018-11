Niebywała buta i arogancja! Gersdorf pisze do TSUE

Prof. Małgorzata Gersdorf przesłała Komisji Europejskiej pismo, w którym... nie dość, że podpisała się jako I prezes Sądu Najwyższego, to jeszcze zapewniła, iż zastosuje się do postanowienia TSUE o środkach tymczasowych.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ,,zadecydował'' 19 października o zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym odnośnie przenoszenia sędziów w stan spoczynku. TSUE uznał, że sędziowie przeniesieni w ten stan powinni zostać przywróceni do orzekania.

Gersdorf napisała teraz do TSUE, deklarując, jakoby Sąd Najwyższy rzeczywiście podjął działania zgodne z oczekiwaniami Brukseli.

,,W zawiadomieniu prezes Gersdorf poinformowała, że 19 października wszyscy sędziowie SN objęci zakresem działania środków tymczasowych zostali zawezwani do podjęcia obowiązków służbowych w SN i do końca października 22 sędziów stawiło się w Sądzie Najwyższym, a części z nich już przydzielono sprawy do rozpoznania'' - powiedział Krzysztof Michałowski z biura prasowego SN.