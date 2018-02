Niebywała akcja Nowoczesnej! Szukają antysemitów - tak chcą walczyć o ''dobre imię Polski''

„Uruchomiliśmy specjalny adres mailowy, na który każdy, komu leży na sercu dobre imię Polski, będzie mógł zgłaszać przykłady mowy nienawiści szczególnie te o charakterze antysemickim” - napisała dziś na swoim twitterze Kamila Gasiuk- Pihowicz.

Wygląda na to, że partia założona przez Ryszarda Petru zamierza zrobić wszystko, aby zniechęcić do siebie Polaków na tyle, żeby nie obawiać się o to, że jeszcze kiedykolwiek zasiądzie w ławach sejmowych. Kuriozalny wpis Gasiuk-Pihowicz spotkał się już z gigantyczną krytyką internautów. Poniżej przytaczamy kilka przykładów:

No to jest HIT. Będą walczyć o dobre imię Polski, zbierając przykłady mowy nienawiści... Polaków wobec Żydów. Czy wam się @Gasiuk_Pihowicz coś nie pomieszało? W ten sposób to walczycie o dobre imię Izraela, ale z pewnością nie Polski. Odlot totalny. 😷 pic.twitter.com/uyO09bkig8 — Pan Krzysztof (@kdwojakowski) 5 lutego 2018

Bezpośrednio zgłaszam mowe nienawiści , która tylko od was wychodzi. Przykład tekst wyżej, liczne komentarze i donosy na kraj nasz Polaków Polskę. Zamach na 500+ oraz próbę podwyższenia wieku emerytalnego.

Zostawcie Naszą Polskę. — Monika (@MonikaW57) 5 lutego 2018

A antypolonizm też będzie przez was potępiany? — Izabela Dębska (@Izabela_Debska) 5 lutego 2018

Lepiej zlikwidujcie swoje immunitey, będzie sprawiedliwiej, bo my was za obelgi i obrażanie pozwać nie możemy — Emi 💯🇵🇱 (@MalaEmiEmi) 5 lutego 2018

Czy wy naprawdę uważacie, że bronić imienia Polski należy poprzez zbieranie dowodów na antysemickie zachowania? I komu polecicie naskarżyc? UE, Niemcom, US? Jesteście żałosnym, anypolskim ugrupowaniem!! — Natalia1985 (@kalinka_natalia) 5 lutego 2018