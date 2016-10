Niebo na talerzu - inaczej boczek z piekarnika

reklama

Prezentujemy wspaniały przepis, który na pewno zadowoli wszystkich amatorów pysznego pieczystego!

Składniki:

1,5 kg chudego, surowego boczku,

1 łyżka soli,

szczypta pieprzu,

1 łyżka majeranku,

1/2 łyżeczki cukru,

6-8 ząbków czosnku,

2-3 łyżki oleju,

1 łyżka mielonej papryki,

2-3 listki laurowe,

2 szklanki wody (może być bulion),

Wykonanie:

Boczek umyj. Ząbki czosnku obierz, pokrój na ćwiartki. Naszpikuj nimi mięso (tzn. wciskaj w boczek kawałeczki czosnku, można zrobić w mięsie dziurkę widelcem lub szpikulcem). Następnie boczek natrzyj solą, cukrem, pieprzem, obsyp majerankiem, pokruszonymi listkami i papryką. Owiń folią aluminiową, lub włóż do foliowego worka i odstaw do lodówki na noc, aby mięso przeszło przyprawami. Następnego dnia przełóż mięso do brytfanki, skrop olejem, wstaw do piekarnika o temperaturze 200 ºC i podpiecz około 20 min.

Następnie podlej gorącym wywarem lub wodą, zmniejsz temperaturę do 180 ºC i piecz boczek jeszcze 1 godzinę. Po tym czasie nakłuj mięso w najgrubszym miejscu. Mięso gotowe, gdy po nakłuciu nie wypłynie krew, tylko klarowny sok. Upieczony i przestudzony boczek wstaw do lodówki. Podawaj pokrojony w plastry. Bardzo dobrze smakuje z marynowanymi piklami, grzybkami lub ogórkami konserwowymi. Pasuje także ćwikła z chrzanem lub ostra musztarda.

Dobra rada: w ten sam sposób można przyrządzać różne mięsa (schab, karczek, łopatkę itp.)

za: przepisybabcistasi.pl

15.10.2016, 13:30