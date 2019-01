Niebezpieczni więźniowie będą izolowani nawet po odbyciu kary? Rząd pracuje nad rozwiązaniem

Analizę na ten temat przygotowało Ministerstwo Zdrowia tuż po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wynika z niej, że nie było podstaw prawnych, by sprawcę ataku Stefana W. trzymać dłużej w więzieniu, gdy skończył odbywanie 5,5-letniej kary za napady na banki.

W trakcie pobytu w więzieniu spędził w 2016 roku ponad miesiąc na oddziale psychiatrycznym, jednak lekarze uznali, że jego choroba minęła. Wobec mężczyzny nie można też było zastosować tak zwanej ustawy o bestiach i umieścić go w zamkniętym ośrodku.

Stało się tak, ponieważ nie było decyzji sądu mówiącej, że ma odbywać karę więzienia w tak zwanym systemie terapeutycznym. Nie spełniał takich warunków. Jak twierdzi Służba Więzienna, jedyne, co można było zrobić, to zawiadomić policję, że Stefan W. wychodzi na wolność, żeby objęła go kontrolą. Tak też postąpił zakład karny.