Rosyjska V kolumna w Polsce

Nacjonaliści, puczyści, terroryści:

NIEBEZPIECZNE SERBSKIE ZWIĄZKI PROKREMLOWSKICH PSEUDONARODOWCÓW

Przypomnijmy: w połowie października ubiegłego agenci rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU kierując drużyną kilkunastu serbskich nacjonalistów, przygotowywali zbrojny zamach stanu w Czarnogórze. Serbscy pomagierzy rosyjskiego GRU mają swoich partnerów politycznych w Polsce: chodzi o Obóz Wielkiej Polski. We wcześniejszym tekście[1] opisałem rosyjskiego organizatora próby obalenia rządu w Podgoricy - Eduarda Szyszmakowa[2], który wcześniej był rosyjskim attaché wojskowym w Polsce i został wydalony po zatrzymaniu zwerbowanych przez siebie szpiegów w MON i w Gazoporcie.

GANGSTER I MORDERCA NEMANJA RISTIĆ

Jednym ze spiskowców był serbski nacjonalista Nemanja Ristić[3]. Na zdjęciu[4] występuje go koszulce z wizerunkiem Putina z rosyjskim attaché wojskowym, tyle że nie jest to Szyszmakow z ambasady w Warszawie, który w Serbii już działał zapewne bez mundur[5], lecz Andriej Kindiakow z placówki w Belgradzie. Raczej nie zdarza się, by rosyjski attaché wojskowy w dowolnej ambasadzie nie był oficerem wywiadu wojskowego.

Ristić został zatrzymany przez władze serbskie, które nie tylko odmawiają wydania go Czarnogórze[6], lecz nawet przed paroma dniami wypuściły z aresztu. Dysponuję dowodem[7], że Ristić jest znajomym Jacka Mędrzyckiego[8], jednego z liderów radykalnie prorosyjskiego ugrupowania „Obóz Wielkiej Polski”, omówionego w niedawnym tekście o związkach tej pseudo-narodowej organizacji z majorem rosyjskiej milicji Olegiem Chursinem[9].

Ristić jest mafiosą, mordercą i wariatem[10]. Należał do groźnego belgradzkiego gangu „Voždovački Klan”[11]. Odsiedział wyrok za morderstwo od 1994 do 2012 roku. Po wyjściu rozrabiał dalej: chodzi po mieście i na nacjonalistyczne demonstracje w stroju paramilitarnym, był wielokrotnie zatrzymywany za pobicia i nielegalne posiadanie broni[12]. Następnie znowu został osadzony, ale tym razem w szpitalu psychiatrycznym po tym, gdy wysłał pogróżki śmierci do jednego z prokuratorów, do redaktora naczelnego portalu B92[13] i nawet – uwaga – do ambasadora USA w Belgradzie[14].

Potem pojechał do Donbasu walczyć w szeregach rosyjskich terrorystów, a potem wrócił i został użyty do próby obalenia rządu w Podgoricy. A jednak Ristić znalazł się w bezpośrednim pobliżu rosyjskiego Ministra Spraw Zagranicznych Wewnętrznych Sergieja Ławrowa podczas jego wizyty w Belgradzie 12 grudnia[15]. Było to zaledwie miesiąc po udaremnionym puczu w Czarnogórze, kiedy za Risticiem był już wystawiony list gończy Interpolu[16]. Widać go dwa kroki od rosyjskiego ministra, w towarzystwie pewnych bardzo ładnych dziewczyn. Kim są?

SRPSKI SABOR ZAVETNICI

Zarówno Ristić, jak i kolejny spiskowiec Bratislav Dikić[17] są działaczami radykalnego serbskiego ugrupowania „Zavetnici”[18], którego piękne kobiety występujące na zdjęciach z Ławrowem są liderkami. Partia „Zavetnici” istniejący od zaledwie dwóch lat jest typowym wytworem typowy wytwór rosyjskiej technologii marketingu politycznego. Program „Zavetników” jest bezkompromisowo prorosyjski, nacjonalistyczny i antyzachodni. Ugrupowaniem kierują nominalnie młodzi, atrakcyjnie wyglądający ludzie urodzeni w latach 90, w tym przede wszystkim niezwykle urodziwe dziewczyny. Pojawienie się Risticia w takim kontekście było wypadkiem przy pracy.

Natomiast ludzi o takich zakazanych gębach, jak kryminalista Ristić i były oficer żandarmerii Dikić (ale się dobrali)[19] jest pełno wśród niemałych tłumów, którzy przychodzą na wiece „Zavestników”. Jak świetnie to działa widać na nagraniach[20] na wiecu antynatowskiego, podczas których elegancka liderka Milica Djurdjević czy jej zastępczyni Dziurdjina Turković przemawiają ze swadą do krewkich młodzieńców i wkurzonych starszych panów[21]. To trochę tak, jakby naszym Ruchem Narodowym kierowali nie wiecznie nadąsany Robert Winnicki z wąsatym Arturem Zawiszą, tylko grupa modelek prosto z wybiegu pokazu mody, równie świetnie wyglądających, jak i doskonale przemawiających. Chwyciło by? Bardzo możliwe. W Serbii chwyciło.

To jednak nie oznacza, by liderka Milica Djurdjević[22] i jej koleżanki z kierownictwa „Zavetników” były paprotkami. Wręcz przeciwnie. Za nimi stoją doświadczeni starsi panowie, na czele z ojcem liderki Rajko Djurdjeviciem[23], wieloletnim współpracownikiem najważniejszego polityka nacjonalistycznego w Serbii Vojislava Šešelja[24], lidera Serbskiej Partii Radykalnej[25], który odsiedział swoje w Hadze za zbrodnie podczas wojny jugosłowiańskiej. Trzykrotnie od niego młodsza Milica Djurdjević była nie tylko działaczką lokalną jego partii, lecz także – według niektórych źródeł[10] – jego kochanką.

SERBSCY NACJONALIŚCI Z PUTINOWSKIEJ SZKOŁY

Startem działalności „Zavetników” w listopadzie 2015 roku było zorganizowanie ze sporym rozmachem konferencji „Serbowie i Rosjanie razem przez wieki”[26]. Na nagraniach[27] widać, że będące jeszcze studentkami liderki są doskonale wyszkolone, a sztukę wystąpień publicznych mają opanowaną do perfekcji. Nic dziwnego: tuż wcześniej Milica Djurdjević oraz pełnomocnik „Zavetników” ds. diaspory (czyli zajmujący się nakręcaniem Serbów zamieszkałych poza Serbią właściwą) Danijel Igrec[28] wzięli udział w letnim obozie szkoleniowym dla młodych liderów politycznych w Rosji.

Relacjonowała to sama serbska edycja „Sputnika” artykułem, którego tytuł nie pozostawia miejsca na wątpliwości: „Putinova škola za mlade političke lidere”[29]. Organizatorami tych corocznych obozów[30] o dziwnej nazwie „Terytorium Zmysłów” w obwodzie nad rzeką Klaźmą w obwodzie włodzimierskim są rosyjska federalna agencja ds. młodzieży i przede wszystkim „Młoda Gwardia Jedynej Rosji”[31], czyli młodzieżówka partii Władimira Putina. Wśród wykładowców znajdujemy takie znakomitości, jak Władimir Żirinowski, lider rosyjskich komunistów Giennadij Ziuganow czy Przewodniczący centralnej komisji wyborczej Rosji Władimir Czurow. Serbski Sputnik pisze, że wśród uczestników byli też Polacy – niestety nie udało mi się ustalić, kim byli.

KOSOWO JEST SERBSKIE NA ALEI RÓŻ

Znajomy Risticia Lider Obozu Wielkiej Polski Jacek Mędrzycki płynnie włada językiem serbskim i jest jednym z najważniejszych łączników między nacjonalistami polskimi a serbskimi. Od szeregu lat w rocznicę odłączenia Kosowa od Serbii współorganizuje demonstracje pod hasłem „Kosowo jest Serbskie”. W latach ubiegłych wychodziło mu to całkiem dobrze, uczestników były setki. 18 lutego bieżącego roku była natomiast klapa: pod ambasadą Serbii na alei Róż w Warszawie przyszło zaledwie kilkanaście osób[32]. Było ich tak mało, że prawie wszystkich rozpoznałem. Wszyscy są przedstawicielami planktonu prokremlowskich pseudo-narodowców.

Organizatorem była „Narodowa Wolna Polska” reprezentowana przez Mirosława Rostankowskiego i Damiana Bieńko, który by nie mnożyć funkcji scedował wygłoszenie orędzia[33] „Braterstwa Polsko-Rosyjskiego” na Krzysztofa Kaplińskiego[34]. Był rowerowy przebieraniec Wojciech Jabłonowski vel Olszański[35], który wygłosił kolejne przemówienie nagrywane przez Dariusza Jaworowskiego[36] z kanału „Sumienie Narodu”[37] oraz „Telewizję Narodową” w osobie Łukasza Rempalskiego[38], reprezentującego jednocześnie stowarzyszenie „Wolność i Tradycja”[39] z Legionowa. Partia „Zmiana” była reprezentowana przez Nabila al-Malziego[40], który rozprawiał o Syrii i złych amerykańskich syjonistach[41]. Był też Wojciech Bardoński z „Klubu Narodowej Demokracji”.

Damianek Bieńko jest pozbawiony talentów oratorskich (ma 23 lata, Sendecki niedawno próbował go zapisać do szkoły średniej, ale zrejterował), więc pikietę poprowadził tak naprawdę Jacek Mędrzycki z Obozu Wielkiej Polski, wspierany przez swoich kolegów „obozowych” Rolanda Dubowskiego[42], Krzysztofa Stachurskiego[43], Marcina Żółkowskiego oraz niezastąpionego byłego funkcjonariusza SB Wojciecha „Quasimodo” Wojtulewicza[44], który prezentował się przezabawnie z rudo-siwą brodą i futrzarką serbskiego czetnika na pustej głowie[45].

Podczas tek akcji Mędrzycki potwierdził, że istnieje współpraca między szkolonymi w Moskwie „Zavetnikami” a Obozem Wielkiej Polski. Milica Djurdjević nie przyjechała do Warszawy, ale Mędrzycki odczytał jej przeslanie, którego treść opublikował[46]. I to – bardziej niż znajomość Mędzryckiego z Risticiem – jest potwierdzenie, że jest współpraca między serbskimi „Zavetnikami” a „Obozem Wielkiej Polski”. To jednak nie jedyny związek „Obozu Wielkiej Polski” z podobnymi sobie serbskimi nacjonalistami prorosyjskimi.

SERBSCY CZETNICY Z DONBASU W POLSCE

Podczas tej samej pikiety Mędrzycki odczytał także list od Bratislava Živkovicia[47], komendanta oddziału serbskich „Czetników” walczących z bronią w ręku na wschodniej Ukrainę. To zbrodniarze wojenni, tym groźniejsi, że często posiadający doświadczenie „fachowe” z wojny jugosłowiańskiej. Znajomość nie jest nowa: już na początku wojny przyjechali na wesprzeć rosyjskich terrorystów, których pierwszy dowódca i były oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego (o ile jest coś takiego, jak odejście z GRU) Igor „Striełkow” Girkin walczył w Bośni po stronie serbskiej i jest oskarżany o udział w masakrze bośniackich cywili w Višegradzie[48]. Wcześniej Živković otrzymał medal ministerstwa obrony Federacji Rosyjskiej „za odzyskanie Krymu”[49] – czyli za bycie „zielonym ludzikiem”. Krótko: to tzw. pies wojny.

Oprócz Rosjan Bratislavowi Živkoviciowi bardzo zależy na współpracy z polskimi kolegami z Obozu Wielkiej Polski. Jednego z nich zna doskonale z Donbasu – chodzi o Dawida Hudźca, który tam rezyduje i prowadzi polskojęzyczną komunikacje internetową tzw. „Noworosji”. Hudziec raczej nie ma powrotu do Polski, chyba że do aresztu. Natomiast Živković, który przecież jest znacznie gorszy, jakoś Polskę odwiedzać może[50]. Na zaproszenie Obozu Wielkiej Polski w lutym 2016 roku bawił w Warszawie i Krakowie[51] i zapewne nie był to jego jedyny pobyt.

Živković wsparł swoją obecnością[52] zbiórkę pomocy „humanitarnej”, a tak naprawdę materiałów medycznych do ratowania odstrzelonych separatystów[53], organizowaną przez warszawskich prawosławnych pod kierunkiem przybocznej Rosjanki przy Januszu Korwinie Mikke – Lilji Moszeczkowej[54]. Przy okazji udzielił wywiadu Witoldowi Gadowskiemu[55], który nie zadawał szczególnie trudnych pytań, co spotkało się na szczęście z odpowiednią krytyką także na prawicy[56]. A poza tym Živković sobie biesiadował z towarzystwem z Obozu Wielkiej Polski[57].

Zamach stanu w Czarnogórze został udaremniony między innymi dzięki „odwróceniu” jednego ze spiskowców, Aleksandara Sindjelicia[58], który stał się teraz świadkiem koronnym oskarżenia i zeznaje obciążając pozostałych sprawców. Sindjelić wcześniej walczył w Donbasie po stronie rosyjskiej pod dowództwem Živkovicia. Zaledwie miesiąc później Živković dostarczył uwięzionemu Sindjeliciowi tzw. gryps z pogróżkami: „zdradziłeś, teraz bój się o swoje życie”.

SERBSKI RUCH NARODOWY 1389

Trzecim środowiskiem serbskich nacjonalistów, z którym Obóz Wielkiej Polski współpracuje to narodowo-komunistyczne ugrupowaniem „Serbski Ruch Narodowy Nasi 1389” (Српски Народни Покрет 1389 – w skrócie SNP-1389). Porozumienie o współpracy zawarto 16 lutego 2013 roku[59] przy okazji demonstracji „Kosowo jest Serbskie” – wtedy frekwencja była znacznie większa, niż w tym roku. Na zdjęciu z tej akcji[60] Mędrzycki kuca z Przemysławem Czyżewskim[61](z lewej) – Czyżewski szkolił Straż Marszu Niepodległości[62] i kieruje „Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych”[63], a teraz działa u Rafała Ziemkiewicza w „Endecji.pl”. Obecny był też Artur Zawisza z Ruchu Narodowego i sporo innych znanych postaci.

SNP-1389 znane jest z antysemityzmu, postulowania budowy „Wielkiej Serbii” obejmującej całą dawną Jugosławię oraz pochwalania zbrodni w Srebrenicy. Liderem jest Misa Vacić[64], który często gości w Polsce. Na stronie głównej organizacji w rubryce „Przyjaciele” (Пријатељи СНП 1389) rzucają się w oczy[65] bannery współpracujących organizacji: Obozu Wielkiej Polski i słowackiego ugrupowania „Slovenske Hnutie Obrody” (SHO)[66].

WSZECHROSYJSKI ROSYJSKI KOSOWSKI FRONT

To właśnie SNP1389, Obóz Wielkiej Polski i SHO prowadziły razem rekrutację na paramilitarne obozy treningowe pod Moskwą[67] w 2012 i 2013 roku. Organizatorami głównymi były natomiast rosyjskie tzw. kluby wojenno-patriotyczne, które od 2014 roku zajęły się rekrutacją już nie na ćwiczenia, tylko na prawdziwą wojnę w Donbasie. Jednym z tych podmiotów jest istotny z punktu widzenia serbskich koneksji Obozu Wielkiej Polski: platforma solidaryzowania się ze Serbią w sprawie Kosowa pod nazwą „Wszechrosyjski Ruch Kosowski Front”[68], którym kieruje Aleksandr Krawczenko[69]. Krawczenko walczył w Donbasie razem z Girkinem i … oczywiście czetnikami Živkovicia.

BAŁKANY: NASTĘPNY FRONT KONFRONTACJI Z ROSJĄ?

Na tym profilu bardzo dużo uwagi poświęciłem środowisku kibicującemu rosyjskim terrorystom na wschodniej Ukrainie, a ostatnie artykuły poświęciłem postaci Nabila al-Malaziego z partii „Zmiana”, który organizuje poparcie dla prorosyjskiego reżimu Baszara al-Assada w Damaszku. Jednak trzeba się też zająć tematyką serbską. Wiele analiz wskazuje, że następnym ruchem Putina na geopolitycznej szachownicy nie będzie wchłonięcie Białorusi, czy agresja na kraje bałtyckie, lecz podpalenie na nowo bałkańskiej beczki prochu.

Serbia pod rządami premiera Aleksandara Vučić ześlizguje się w objęcia rosyjskiego dyktatora, z którym coraz bardziej otwarcie się brata sąsiadujący od północny Viktor Orban. Republikę Srpską korci, by oderwać się od dysfunkcjonalnej Bośni i Hercegowiny i dołączyć do macierzy. Ośmielona Serbia może się pokusić o próbę odbicia Kosowa, na przykład w ramach „bratniej pomocy” dla kosowskich Serbów, których podburzenie do jakiegoś zbrojnego wystąpienia jest bułką z masłem dla rosyjskich agentów takich jak ci, którzy próbowali obalić legalne władze Czarnogóry. Wtedy natowska Albania znajdzie się w rozpaczliwej sytuacji, a Rumunia będzie odcięta od reszty zachodu.

Jeśli tak się stanie, polskie środowisko wsparcia dla prorosyjskiego zarzewia na południowych Bałkanach już istnieje i czeka. Tak się składa, że są to w dużej mierze ci sami ludzie, których znamy z poparcia dla Putina na innych frontach.

