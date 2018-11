Niebezpieczna proniemiecka deklaracja Grzegorza Schetyny

1. W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i natłokiem różnego rodzaju wydarzeń, które uświetniały to wydarzenie, prawie niezauważona została deklaracja przewodniczącego Platformy Grzegorza Schetyny, którą złożył na zjeździe europejskiej chadecji w Helsinkach.

Zabierając tam głos w imieniu delegacji Platformy zapowiedział „jak odsuniemy od władzy populistów (w domyśle rząd Zjednoczonej Prawicy), zaoferujemy polskim obywatelom plan dołączenia do obszaru wspólnej waluty”.

Na taką deklarację od dawna czeka kanclerz Angela Merkel, przymuszała to do niej swojego pupila ówczesnego premiera Donalda Tuska i ten takie zobowiązanie złożył na jesieni 2008 roku, że od 2011 Polska wejdzie do strefy euro, później jednak przyszedł kryzys i plan się zdezaktualizował.