Niebawem ponowny pochówek pary prezydenckiej

reklama

Fot. Wikipedia reklama

Sarkofag pary prezydenckiej w katedrze na Wawelu został zdemontowany, rozpoczęły się prace nad nowym, który musi powstać przed zaplanowanym na piątek wieczór ponownym pochówkiem Lecha i Marii Kaczyńskich.

W krypcie pozostała jedynie granitowa podstawa pod sarkofag

"Po wczorajszej decyzji o demontażu sarkofagu musimy działać bardzo szybko. Zatrudniona został firma konserwatorska, która za zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków wykonała prace: odjęte zostały płyty boczne i górna sarkofagu" - mówił PAP proboszcz parafii archikatedralnej na Wawelu ks. prałat Zdzisław Sochacki.

"Zabezpieczone płyty złożyliśmy w magazynach katedry. Zostaną one przekazane przedstawicielowi rządu, który przewiezie sarkofag do stosownego miejsca. Uczyniliśmy tak, dlatego że ten sarkofagu przez sześć lat wpisał się w historię tego miejsca i ludzkie serca" - podkreślił ks. Sochacki.

Proboszcz mówił, że nie wie, jakie będą dalsze losy sarkofagu.

Ks. Sochacki stanowczo odpiera zarzut, że sarkofag uszkodzili kamieniarze, którzy rozbierali go przed ekshumacją pary prezydenckiej. "Przygotowywaliśmy się do tego, wielokrotnie zasięgaliśmy opinii kamieniarzy, wracaliśmy do projektu, rozmawialiśmy także z jego wykonawcami. Wszyscy mieliśmy świadomość, że ta operacja będzie trudna. Chcę stanowczo powiedzieć, że to nie kamieniarze, ani nie firma, który pracowała przy ekshumacji, dokonała jakichś zniszczeń. Sarkofag nie został zniszczony, ale zastosowana w nim konstrukcja była nierozbieralna" - podkreślił proboszcz.

Projektanci i kamieniarz pracują już nad nowym sarkofagiem. Zgodnie z decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków, będzie go można w razie potrzeby otwierać od góry. Sarkofag zostanie wykonany z marmuru karraryjskiego - białego z delikatnymi żyłkami. Sarkofag ma być elegancki i skromny. Będzie montowany w krypcie w nocy z czwartku na piątek - dużym wyzwaniem będzie m.in. zniesienie marmurowych, ciężkich płyt do krypty.

emde/Źródło: www.kurier.pap.pl

17.11.2016, 8:25