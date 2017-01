Niebawem Duda może spotkać się z Trumpem

reklama

Niewykluczone, że już niebawem dojdzie do spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem - mówi minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

Nie ulega wątpliwości, że spotkanie prezydenta RP Andrzeja Dudy z nowym prezydentem USA Donaldem Trumpem będzie bardzo istotne dla rozwoju relacji polsko-amerykańskich. Jak wyjawił szef MSZ Witold Waszczykowski, prace nad doprowadzeniem do tego spotkania już trwają.

Waszczykowski mówił o tym w programie "Kwadrans polityczny" w TVP1:

"Pracujemy nad spotkaniem Trump-Duda. Program wyjazdów Trumpa nie jest jeszcze ustalony. Ciągle nie wiemy kiedy będzie szczyt NATO w Brukseli. Spodziewamy się, że tam przyjedzie Trump, tam może dojść do spotkania prezydentów Dudy i Trumpa. Będzie też spotkanie G-20, to kolejna okazja. Ale nie wykluczam też, że prezydent Duda odwiedzi USA. Wkrótce do USA wybiera się senator Anna Maria Anders, w USA będzie też minister Krzysztof Szczerski".

