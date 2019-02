Nieaktywni homoseksualiści w seminarium? Terlikowski: Niemiecki Kościół ma gdzieś nauczanie Pisma Świętego i papieży

Dziennikarz odnosi się w ten sposób do decyzji niemieckiej archidiecezji Padeborn, która zaprosiła do kapłaństwa... nieaktywnych homoseksualistów. Choć z jednej strony, jak głosi Katechizm Kościoła Katolickiego, homoseksualista, jeżeli nie praktykuje swoich skłonności i zachowuje czystość, może być w Kościele, tj. korzystać z sakramentów. W czym jednak rzecz, jeżeli chodzi o kapłaństwo?

"Nieaktywnych homoseksualistów zaprasza do kapłaństwa niemiecka archidiecezja Padeborn. A zaproszenie to pokazuje, i trzeba to powiedzieć zupełnie otwarcie, nie tylko to, że niemiecki Kościół (a rzecz nie dotyczy tylko tej diecezji) ma gdzieś nauczanie Pisma Świętego i Tradycji Kościoła, ale także, że lekceważy sobie stanowisko nie tylko Benedykta XVI, ale i wychwalanego przez Niemców papieża Franciszka"- pisze Terlikowski.