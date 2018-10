Nie żyje rosyjski prokurator, który w 2010 roku przekazywał Polsce akta śledztw dot. Smoleńska i Katynia. Zginął w katastrofie

Nie żyje Saak Karapetjan, zastępca prokuratora generalnego w Rosji. W latach 2010-2011 to on przekazywał Polsce akta śledztw dotyczących zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej - wówczas był szefem wydziału współpracy międzynarodowej Prokuratury Generalnej.

Rosjanin zginął w wypadku lotniczym, do którego doszło w obwodzie kostromskim. Według wstępnych ustaleń doszło do naruszenia zasad bezpieczeństwa, wpływ na katastrofę mogły też mieć złe warunki pogodowe.

Karapetjan był osobą, która we wrześniu 2010 roku przekazała polskim dyplomatom w Polsce kolejnych 20 tomów kopii akt śledztwa ws. zbrodni katyńskiej. To także on w kwietniu 2011 roku z ramienia Prokuratury Generalnej wręczył przedstawicielom ambasady RP w Moskwie 14 tomów akt śledztwa Rosji ws. katastrofy smoleńskiej.

