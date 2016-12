Nie żyje reżyser Tadeusz Chmielewski. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie

reklama

Dziś w Warszawie, wieku 89 lat zmarł reżyser, scenarzysta i producent filmowy, twórca m.in. takich komedii, jak "Nie lubię poniedziałków" "i Ewa chce spać"; Tadeusz Chmielewski.

O śmierci reżysera poiformowało jako pierwsze Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Tadeusz Chmielewski urodził się 7 czerwca 1927 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Był absolwentem Wydziału Reżyserii PWSF w Łodzi. Za swój debiut reżyserski i scenariuszowy, „Ewa chce spać” (1957)zdobył Złotą Muszlę na Festiwalu w San Sebastian.

Chmielewski to postać wybitna, twórca, który do perfekcji opanował trudną sztukę rozśmieszania publiczności. To, co robił, było zawsze w najlepszym gatunku. Do kanonu polskiego kina weszły takie jego filmy jak – obok wspomnianej już komedii „Ewa chce spać” – „Gdzie jest generał”, „Jak rozpętałem drugą wojnę światową”, „Nie lubię poniedziałków”, „Wiosna, panie sierżancie”, „Pieczone gołąbki” – do każdego z tu wymienionych sam napisał scenariusz.

Mimo że był twórcą najlepszych komedii, to swoimi filmami nie tylko rozśmieszał publiczność. Tadeusz Chmielewski ma bowiem na swoim koncie również ekranizację „Wiernej rzeki” Stefana Żeromskiego oraz film „Dwaj panowie N” (1961), czyli drugi po „Dotknięciu nocy” Stanisława Barei polski kryminał.

W młodości zainspirował się francuskimi komediami spod znaku René Claira oraz dawnymi komediami slapstickowymi.

„Mój punkt widzenia zmienił się diametralnie, gdy w szkole pojawiły się kopie komedii francuskich z legendarnymi już dziś »Pod dachami Paryża« Claira i »Wakacjami Pana Hulot« Tatiego na czele” – wspominał o swoich inspiracjach laureat Platynowych Lwów w rozmowie z Piotrem Śmiałowskim dla „Magazynu Filmowego SFP”. – Wtedy zobaczyłem, jak wdzięcznym gatunkiem może być komedia filmowa i jak toporny humor, oczywiście poza „Skarbem”, prezentują rodzime filmy.

Tadeusz Chmielewski w latach 1983-87 był wiceprezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, w latach 1984-2009 pełnił również funkcję dyrektora Zespołu, a następnie Studia Filmowego „Oko”, które wyprodukowało przede wszystkim słynne filmy Andrzeja Barańskiego, Jacka Bromskiego, Wojciecha Wójcika, Marka Piestraka, Stanisława Jędryki czy Doroty Kędzierzawskiej.

Był członkiem Komitetu Kinematografii, należy do Polskiej Akademii Filmowej. W 2010 roku został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, w 2011 roku przyznano mu nagrodą Orła w kategorii „Za osiągnięcia życiowe”.

Mistz polskiej komedii filmowej ma również piękną kartę historyczną. Do 1948 r. był żołnierzem AK i NSZ. Ojciec reżysera w czasie wojny dowodził oddziałem partyzanckim, był również policjantem i znanym skoczkiem wzwyż. Po wojnie ojciec Tadeusza Chmielewskiego został pojmany i zamordowany przez komunistów.

