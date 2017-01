Nie żyje... przyjaciel Nocnych Wilków

reklama

W Chicago po długiej chorobie zmarł Wiktor Węgrzyn - komandor Motocyklowych Rajdów Katyńskich. Miał 77 lat.

Sekretarz Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński Mateusz Luberadzki potwierdził informację o śmierci Węgrzyna. Jak przyznał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, pogrzeb Węgrzyna odbędzie się w Polsce. Nieznana jest jeszcze jego dokładna data.

Węgrzyn urodził się 21 lipca 1939 roku w Warszawie. W latach sześćdziesiątych w związku z działalnością opozycyjną zwolniono go z Centrali Produktów Naftowych. Dekadę później wyemigrował do Stanów Zjednaczonych, gdzie prowadził księgarnię. Do polski powrócił na początku XXI wieku.

Wtedy też założył Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.

Węgrzyn od dawna cierpiał na chorobę nowotworową.

18.01.2017, 7:30