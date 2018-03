Nie żyje najstarszy Polak. Miał 108 lat

Nie żyje Józef Żurek z Czarnowa w województwie kujawsko pomorskim. Udało mu się dożyc 108 urodzin. W rozmowie z „Gazetą Pomorską” zdradzał przed rokiem swój sposób na długie życie.

Józef Żurek przyznał, że w swoim życiu nigdy się nie objadał, bardzo lubił zupy i nie jadł zbyt wiele mięsa. Dodał wówczas również:

„Zawsze starałem się szanować ludzi i żyć z nimi w zgodzie”.

Do niedawna najstarszy Polak od drugiego roku życia mieszkał w Czarnowie. Tam jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, które on sam przejął po śmierci ojca.

W trakcie kampanii wrześniowej w 1939 roku wziął udział w bitwie nad Bzurą jako podoficer. Tam też wzięto go do niewoli i wywieziono do obozu jenieckiego na terenie Niemiec. Później pracował przymusowo w niemieckich gospodarstwach rolnych. Po wojnie wrócił do Czarnowa, gdzie mieszkał z żoną.





Pomódlmy się za jego duszę:

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.

dam/"Gazeta Pomorska",Fronda.pl