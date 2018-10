Nie żyje kolejny świadek w sprawie Tomasza Komendy

W czerwcu, w jednym ze szpitali we Wrocławiu zmarła Dorota P. To właśnie ta osoba wskazała Tomasza Komendę jako sprawcę gwałtu i morderstwa na nastolatce w Miłoszycach. Komenda podkreśla, że P. była jedną z sześciu osób, które przyczyniły się do tego, że trafił za kratki.