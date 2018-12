Nie żyje Bartosz Niedzielski. Polak próbował powstrzymać zamachowca ze Strasburga

31-letni Polak mieszkający na co dzień we Francji i pracujący w Parlamencie Europejskim, Bartosz Niedzielski został postrzelony w głowę, gdy próbował zatrzymać sprawcę wtorkowego zamachu w Strasburgu. Mężczyzna trafił do szpitala w stanie krytycznym. Dziś wieczorem nadeszły smutne wiadomości.

Przypomnijmy, że we wtorek wieczorem na jarmarku bożonarodzeniowym w centrum Strasburga uzbrojony mężczyzna otworzył ogień do tłumu ludzi. Gdy doszło do tragicznego zdarzenia, Bartosz Niedzielski był w jednym z klubów, gdzie wybrał się na koncert. Gdy zobaczył przed lokalem zamachowca z bronią, rzucił się, aby go zatrzymać. Niestety, został postrzelony w głowę i trafił do szpitala w stanie krytycznym. Dziś dowiadujemy się, że mężczyzny nie dało się uratować.