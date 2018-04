Nie żyje Barbara Bush - żona i matka prezydentów USA

Barbara Bush cierpiała na przewlekłą chorobę obturacyjną płuc. W ostatnich dniach prosiła lekarzy już nie o ratowani jej życia, ale o uśmierzani bólu.



Barbara Bush była również matką Jhna Ellisa Busha, byłego gubernatora Florydy, który w ostatnich wyborach ubiegał się o nominację na kandydata do prezydentury z ramienia Republikanów.

Statement by President George W. Bush on the passing of Mrs. Barbara Bush: https://t.co/PwYs9SHwo3 pic.twitter.com/FZMcRwv0Ve

— George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) 18 kwietnia 2018