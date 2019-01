- Jeśli ktoś nie wierzy w Aniołów, to nie znaczy, że nie istnieją. Biblia blisko 300 razy mówi o istnieniu aniołów. Nie wierzyć w Aniołów, to nie wierzyć Chrystusowi, to znaczy przestać być chrześcijaninem. Chrystus nie kłamie - wyjaśniał ks. Piotr Prusakiewicz CSMA