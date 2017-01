Nie tylko Madera! Gdzie bywali Petru i Schmidt?

reklama

Wyjazd Ryszarda Petru i Joanny Schmidt do Portugalii nie był ich jedyną wspólną podróżą. Takich wypadów było więcej i to na terenie Polski.

Do informacji na temat wyjazdów dwojga posłów Nowoczesnej dotarł "Super Express". Według danych, które przedstawiła gazeta, Petru i Schmidt najczęściej mieli latać do Wrocławia czyli rodzinnego miasta Petru, ale podróżowali też do Poznania, Rzeszowa i Krakowa.

Petru i Schmidt mieli gościć w wysokiej klasy hotelach, m.in. w czterogwiazdkowym hotelu Riviera w Olszewnicy Nowej. Ceny hoteli, w których zamieszkiwali, wynosiły po kilkaset złotych za osobę.

Krajowe loty, na pokładzie, których spotkali się Petru i Schmidt kosztowały 11,4 tys. zł.

