Nie schudniesz, jedząc biały chleb. Oto, czym go zastąpić

Osoby, które chcą schudnąć, postanawiają często zrezygnować z chleba. W gruncie rzeczy nie jest to konieczne, bo chleb nie jest żadną magiczną potrawą, która tuczy człowieka niczym wieprza. Bynajmniej, jeżeli pełnoziarnisty, jest pożywnym źródłem energii i witamin.

Gorzej jednak, gdy zajadamy się białym chlebem, w dodatku jeszcze smarując go niezdrowymi tłuszczami roślinnymi, jak na przykład margaryną. Gdy doda się do tego różne "smarowidła" w rodzaju tanich pasztetów czy niezdrowych wędlin, chleb rzeczywiście może przekształcić się w prawdziwą antyzdrowotną bombę. Wtedy lepiej z niego zrezygnować. Pytanie jednak, czym chleb zastąpić?

Zamiast kanapki można chrupać warzywa. To na przykład... warzywa. Weźmy choćby pomidora, którego można pokroić w grube plastry i posmarować masłem, dodając jakieś zdrowe dodatki. Dobre są także plastry cukinii, bakłażana, ogórka lub papryki.

Wreszcie... jajka. Tak, choć brzmi to dziwnie, ale jajka właśnie mogą doskonale zastąpić chleb. To zwłaszcza omlet - wystarczy wrzucić rozbite jajka na patelnię i powstaje doskonała podstawa do swoistych zawijasów, w które można włożyć warzywa. W sieci można znaleźć też ciekawe przepisy na przykład na ... omletowe bułeczki.

"Z podobnej mieszanki zrobimy także szybkie bułeczki. Działa ten przepis, nawet do bólu uproszczony. Rozpuszczamy w miseczce łyżeczkę oleju kokosowego (może być to również oliwa z oliwek, jeśli nie przeszkadza smak lub masło klarowane, jeśli nie boicie się utlenionego cholesterolu - obróbka termiczna jest krótka, więc ryzyko nie jest duże) i, gdy ostygnie, ubijamy dokładnie z jednym jajkiem. Do masy dosypujemy płaską łyżkę mąki kokosowej, mieszamy dokładnie, dorzucamy szczyptę sody oczyszczonej, dolewamy 1/4 łyżeczki octu jabłkowego, do tego szczypta soli i przyprawy według uznania, jeszcze jedno porządne mieszanie i viola - masa ląduje w silikonowej formie na muffinki, a potem w kuchence mikrofalowej na 1:30 minuty. W wersji na słodko wystarczy dodać 1/4 łyżeczki miodu zamiast soli. Bułeczki można też piec w piekarniku - 12-15 minut w 200 stopniach Celsjusza" - czytamy w przepise.

Jezeli pragniemy jeść coś, co chleb przypomina, ale nim nie jest, warto zainteresować się szerzej wspomnianą już wyżej mąką kokosową. Na bazie tej mąki lub ewentualnie oleju kokosowego oraz jajek można znaleźć mnóstwo doskonałych przepisów na wypieki - poszukajcie sami i cieszcie się świetnym i zdrowym smakiem.

No i nareszcie... ziemniaki! Ten południowoamerykański przysmak, który od stuleci podbija stoły w całej Europie, to doskonały produkt mogący posłużyć do sporządzenia choćby pysznej babki ziemniaczanej, mogącej przekształcić się też w solidną kanapkę. Proponujemy też używać mąki gryczanej, z której można wypiekać zarówno chleb, jak i na przykład naleśniki. Mąka gryczana ma oczywiście swój charakterystyczny smak i trzeba ją po prostu polubić.

Bez chleba da się więc żyć - i to całkiem nieźle, zdrowo i smacznie. Jeżeli więc boimy się, że od chleba przytyjemy, albo unikamy tego typu węglowodanów, to nic prostszego - sposobów na zastąpienie chleba są tysiące.