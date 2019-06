,,Nie potrzebuję Kościoła''. Mocne słowa jezuity

- Pytania, które Pan Jezus stawia apostołom - kim Ja jestem? To aktualnee pytanie, kim dla mnie jest Jezus? Jaką ja mam osobistą relację z Jezusem? To bardzo ważne pytanie - mówił o. Remigiusz Recław SJ

- Większą trudność mielibyśmy, gdybyśmy mieli powiedzieć o Panu Jezusie w Kościele - On, który jest Głową Kościoła i, który się z Kościołem utożsamia. Dzisiaj raczej idziemy w kierunku - Pan Jezus TAK, ale jeśli chodzi o Kościół... to nawet jeśli nie powiemy wprost, że nie, to będziemy mieli zastrzeżenia - dodawał

- Co do Jezusa nie mamy zastrzeżeń, ale co do Jezusa, który powie "Jestem Głową Kościoła, to jest Moje Ciało", mamy zastrzeżenia - wyjaśniał