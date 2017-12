Nie pal marihuany, bo zgłupiejesz

Marihuana może na trwałe zmienić mózg młodzieży i spowodować zaburzenia psychiczne – nawet schizofrenię. Twierdzi tak psychiatra Rainer Thomasius. Przeczytaj. Psychiatra Rainer Thomasius z Niemieckiego Centrum Uzależnień Dzieci i Młodzieży powiedział „Die Zeit”, że poważne skutki regularnego używania marihuany nie są niemal nikomu znane, „zwłaszcza młodym ludziom w okresie dojrzewania”. A właśnie w tym okresie, gdy jeszcze rozwija się mózg, narkotyki – także marihuana - mogą wpłynąć na rozwój zaburzeń psychicznych. Thomasius mówi, że od od 5 do 7 proc. wszystkich niemieckich nastolatków cierpi na zaburzenia psychiczne związane z zażywaniem narkotyków. Część z tych zaburzeń ma ciężki charakter.

Wielu nastolatków sądzi, że lekkie narkotyki są dla nich nieszkodliwe. Tymczasem, jak wskazuje niemiecki psychiatra, „marihuana może na trwałe zmienić mózg. Jeżeli dojdzie do jakiejś zmiany u młodej osoby, to nigdy się ona nie cofnie.” Może dojść np. do zmniejszenia hipokampu, który odpowiada za pamięć. Zły rozwój tej częśći mózgu może doprowadzić do zaburzeń w przekazywaniu informacji z pamięci krótkotrwałej do pamieci długotrwałej oraz spowodować kłopoty z orientacją przestrzenną.

To jednak nie wszystko. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Melbourne pokazało, że częste zażywanie narkotyków może też uszkodzić ciało migdałowate, które odpowiada min. za regulację emocji, zwłaszcza strachu i agresji. Do tego dochodzą zaburzenia inteligencji.

Thomasius wskazuje też, że marihuana zaciera granicę między rzeczywistością a światem wyobraźni. „Gdy przychodzą do mnie młodzi pacjenci, 5 proc. z nich ma symptomy psychotyczne” – powiedział. Większość cierpi na urojenia i halucynacje. „Niektórzy nabawili się przez użycie narkotyków nawet schizofrenii” – dodaje psychiatra.

Liczne badania pokazują, że im częściej i dłużej w młodości zażywano marihuanę, tym większa jest szansa na rozwój schizofrenii w dorosłym życiu. Dotyczy to zwłaszcza osób, które mają skłonności schizofreniczne.

