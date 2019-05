Nie ośmiorniczki, a... Kaczyński piecze kiełbaskę na ognisku. Tak odpoczywa lider PiS

- Polska stoi dziś przed wyborem. Czasem w polityce jest tak, że pewne sprawy trzeba podnosić wielokrotnie. To, co powiedziałem w Bydgoszczy jest aktualne - mówił dzisiaj Jarosław Kaczyński

- Trzeba bronić naszych wartości, tych tradycyjnych, które ukształtowały się w trakcie naszej niełatwej historii, które ukształtowała nasza religia i Kościół. W tej chwili jesteśmy atakowani w sposób nieuczciwy z powodu wydarzeń, które miały miejsce w Kościele. My nigdy nie tolerowaliśmy i nie będziemy tolerować patologii. To my podjęliśmy walkę z pedofilią, wprowadziliśmy rejestr. To PO się przeciwstawiała i krzyczała o wolności. My przygotowaliśmy zmiany w kodeksie karnym. Dziś często zapada wyrok z zawieszeniem. Nie będzie zawiasów, będą surowe kary, być może nawet do 30 lat więzienia - podkreślał