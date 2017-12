Nie 'opłatek', ale 'pilne, tajne dokumenty': oto, dlaczego premier wrócił wcześniej z Brukseli

Szef polskiego rządu zdecydował o wcześniejszym powrocie ze szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Podczas tego spotkania Mateusz Morawiecki po raz pierwszy reprezentował Polskę jako premier.

Do Brukseli polityk poleciał w środę, a podczas szczytu rozmawiał m.in. z premier Wielkiej Brytanii oraz prezydentem Francji. Po dzisiejszej rozmowie z Emmanuelem Macronem zdecydował się wrócić do Polski przed zakończeniem szczytu. Dlaczego?

Media spekulowały, że chodziło o... spotkanie opłatkowe klubu PiS. Czy na pewno? Premier Morawiecki był pytany o wcześniejszy powrót na pokładzie samolotu.

"Jest szereg innych tematów które mnie bardzo pilnie ściągnęły do Polski. To ostatnia godzina bo wylecieliśmy o 12, a o 13 kończy się posiedzenie. Już kilka osób też opuszczało to posiedzenie"- mówił polityk w krótkiej rozmowie z dziennikarzami. Szef rządu miał również powiedzieć, że w KPRM czekają na niego "pilne, tajne dokumenty".

yenn/Radio Zet, Fronda.pl